Финалист программы «Герои Подмосковья» осваивает сферу ЖКХ в Химках

Руководитель химкинского отделения ассоциации ветеранов СВО Александр Александров — один из 70 финалистов региональной программы «Герои Подмосковья», которая позволяет участникам СВО получить новые знания и навыки. Сейчас Александр изучает вопросы жилищно-коммунального хозяйства в городе. Для этого принял участие в работе еженедельного штаба по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации округа.

В числе участников встречи — заместитель главы по ЖКХ Александр Сорокин, начальник управления министерства ЖКХ Московской области Геворг Арутюнян, представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций.

В ходе штаба Александр Александров ознакомился с видами работами, которые ведут в городе в рамках подготовки к отопительному сезону, механизмом взаимодействия профильных служб, отработкой запросов жителей.

«Для нас важно, чтобы предусмотренные меры социальной поддержки в Московской области для участников специальной военной операции и их семей в сфере ЖКХ были успешно реализованы», — поделился Александр Александров.

В таких штабах финалист региональной программы планирует участвовать ежемесячно. Ранее Александр Александров принимал участие в рабочей встрече со своим наставником в рамках программы «Герои Подмосковья», главой города Еленой Земляковой.

«За время участия Александру Александровичу предстоит изучить разные направления, нормативно-правовую базу, а также принципы управления. Сейчас он приступил к изучению вопросов сферы жилищно-коммунального хозяйства», — прокомментировала встречу в своем телеграм-канале Елена Землякова.

«Герои Подмосковья» — региональная программа, запущенная по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Это продолжение президентской программы «Время Героев». Она помогает участникам СВО получить нужные знания для работы в органах государственной и муниципальной власти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.