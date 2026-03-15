Еще один дрон ВСУ сбит на пути к Москве
Собянин: на Москву летел еще один дрон ВСУ
Фото - © РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в MAX сообщил, что дежурными средствами ПВО был ликвидирован еще один украинский беспилотник, который летел в российскую столицу.
«Сбит один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин.
Сотрудники экстренных служб уже работают на местах падения обломков. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее на подлете к Москве были ликвидированы сначала 14 беспилотников Вооруженных сил Украины. Затем военные сбили еще 8 вражеских дронов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.