Еще один дрон ВСУ сбит на пути к Москве

сегодня в 11:08

Собянин: на Москву летел еще один дрон ВСУ

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в MAX сообщил, что дежурными средствами ПВО был ликвидирован еще один украинский беспилотник, который летел в российскую столицу.

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин.

Сотрудники экстренных служб уже работают на местах падения обломков. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее на подлете к Москве были ликвидированы сначала 14 беспилотников Вооруженных сил Украины. Затем военные сбили еще 8 вражеских дронов.

