На подлете к Москве сбили 14 украинских дронов
15 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытались атаковать Москву. На подлете к российской столице силами противовоздушной обороны было ликвидировано сразу 14 дронов, об этом в канале MAX сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Атака четырнадцати БПЛА отражена системой ПВО Минобороны», — сообщил градоначальник.
По словам Собянина, на местах падения обломков работают специалисты оперативных служб.
На момент публикации заметки информации о пострадавших, а также о разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что ночью противник пытался атаковать российскую столицу с помощью 20 дронов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.