Собянин сообщил о ликвидации еще 8 украинских дронов на пути к Москве Спецоперация сегодня в 10:53

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 15 марта продолжают попытки атаковать российскую столицу. На подлете к городу силами ПВО были уничтожены еще 8 вражеских беспилотников, об этом в канале MAX сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин. По словам градоначальника, на месте падения обломков вражеских дронов уже работают оперативные службы. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Ранее на подлете к Москве были сбиты 14 дронов. На месте падения обломков также работают компетентные специалисты.