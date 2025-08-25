Экипаж трофейного БТР удивлен эффектом, который произвел в Сети ролик с М113

Экипаж трофейного БТР M113 американского производства, который мчался в зоне СВО под российским и американским флагами, отреагировал на заявления западных журналистов о том, что видео с этой бронемашиной якобы является фейком, сгенерированным искусственным интеллектом. Бойцы отметили, что были удивлены тем эффектом, который вызвал этот ролик в интернете, сообщает RT .

Военный корреспондент Влад Андрица в своем репортаже лично поднялся на броню этой машины, которая продолжает ездить под флагами России и Соединенных Штатов, и снял видео во время движения БТР.

«Как мы можем убедиться, чтобы управлять техникой, нашим ребятам здесь не нужно применение искусственного интеллекта. Если кто-то в этом по-прежнему сомневается, наши бойцы из 70-го полка ждут всех к себе в гости», — подчеркнул журналист.

Андрица напомнил, что видеоролик широко распространился в украинских и других зарубежных СМИ, а некоторые даже утверждали, что «машина уничтожена, экипаж — погиб».

«Это просто вброс был. Машина целая. Экипаж целый. Не дождутся!» — заявил боец с позывным Скутер.

Ранее российские танкисты из 70-го мотострелкового полка предоставили военному корреспонденту RT видеоматериалы с затрофеенным американским БТР M113. Это видео вызвало общественный резонанс в социальных сетях и СМИ.

Французский телеканал TF1 обвинил RT в том, что видео является фейком, созданным с использованием искусственного интеллекта. В ответ RT опубликовал дополнительные кадры с этой же бронированной машиной, находящейся на передовой.