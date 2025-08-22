Франция не поверила: RT опубликовал другие кадры с БТР М113 под флагами РФ и США

сегодня в 10:45

Французский канал TF1 обвинил RT в том, что видео с БТР М113 — ИИ-фейк

Французский телеканал TF1 выдвинул обвинения в адрес RT, утверждая, что нашумевшее видео с трофейным американским БТР, движущимся под российским и американским флагами в зоне спецоперации, является фейком, сгенерированным искусственным интеллектом. RT в ответ опубликовал дополнительные материалы, подтверждающие присутствие этой бронемашины на передовой.

На сайте французского канала утверждается, что в ролике были обнаружены «странности», указывающие на «манипуляцию» с изображением и применение нейросетей для изменения оригинальных кадров. Заявлено, что для исследования видеозаписи применялись «специальные программы».

В то же время ИИ-бот Grok подтвердил достоверность видеоматериала, представленного RT.

Бывший посол США в России Майкл Макфол также отреагировал на ролик, выразив свое удивление одним словом: «вау».

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил крайнее негодование, назвав ситуацию «максимальной наглостью».

«А как это понимать?» — спросил он.

Видеозапись была передана военному корреспонденту RT Владу Андрице российскими танкистами из 70-го мотострелкового полка. На кадрах видно, как трофейный американский бронетранспортер М113 принимает участие в боевых действиях, предположительно, в окрестностях села Малая Токмачка в Запорожской области.