Видео: российские военные показали затрофеенный американский БТР М113

Спецоперация

Военнослужащие-танкисты 70-го мотострелкового полка из России предоставили военному корреспонденту RT Владу Андрице видеозапись затрофеянного американского бронетранспортера М113.

На видео запечатлено, как бойцы на бронетехнике с российским и американским флагами быстро продвигаются в зону боевых действий близ запорожского села Малая Токмачка.

Подчеркивается, что отбитую у украинской армии бронемашину удалось отремонтировать и вернуть в строй.

Теперь ее применяют для выполнения боевых задач.