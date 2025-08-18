Видео: российские военные показали затрофеенный американский БТР М113

сегодня в 17:51

На видео запечатлено, как бойцы на бронетехнике с российским и американским флагами быстро продвигаются в зону боевых действий близ запорожского села Малая Токмачка.

Подчеркивается, что отбитую у украинской армии бронемашину удалось отремонтировать и вернуть в строй.

Теперь ее применяют для выполнения боевых задач.