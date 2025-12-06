сегодня в 08:17

Дроноводы нашли и уничтожили замаскированное орудие ВСУ в Запорожской области

Операторы беспилотников Zala и барражирующих боеприпасов «Ланцет» войск беспилотных систем нашли и ликвидировали замаскированное артиллерийское орудие ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Оператор разведывательного беспилотника Zala совершал полет над территорией, которая временно находится под контролем украинских войск. Он обнаружил замаскированное артиллерийское орудие ВСУ. Установка стояла в руинах полуразрушенного здания. Из арторудия противник стрелял в позиции военных РФ.

Российским дроноводам удалось подтвердить цель, ее координаты передали командованию. Затем украинское артиллерийское орудие было атаковано барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Произошло прямое попадание. Из-за него артиллерийская установка была уничтожена.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.