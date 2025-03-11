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Дрон ВСУ упал и взорвался прямо у маршрутки в Раменском округе

Украинский дрон рухнул прямо рядом с маршрутным такси №76к в Раменском округе Подмосковья. Внутри были пассажиры, сообщает Mash .

Взрывная волна вынесла стекла в маршрутке. Кроме того, взрывчатка, прикрепленная к БПЛА, была начинена поражающими элементами.

В результате пострадали 2 пассажирки общественного транспорта: у одной зафиксировали ранение шеи, у другой — руки.

Опубликованы фото, сделанные в салоне маршрутки, в нескольких метрах от которой сдетонировал беспилотник. На кадрах видно, что весь салон завален осколками стекла.

Ранее СК РФ завел дело о теракте после массовой атаки дронов ВСУ по Московскому региону — было сбито свыше 90 летательных аппаратов.

В Подмосковье погибли 2 человека, еще около 20 — пострадали, также зафиксированы разрушения. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, больше всего раненых и ущерба — в 3 муниципалитетах (Домодедове, Ленинском и Раменском округах).

«В Ленинском городском округе <…> от обломков БПЛА пострадали 6 человек, включая одного 4-летнего ребенка», — уточнил Воробьев.