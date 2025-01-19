Домодедовские волонтеры рассказали, как отправить письмо бойцам СВО

Волонтёры Домодедово написали письма для участников специальной военной операции, сообщили в пресс-службе округа.

Домодедовские волонтёры регулярно пишут письма для бойцов в зоне СВО, этот небольшой вклад очень значим, ведь по словам самих бойцов, ничто так не укрепляет боевой дух, как посылки из дома.

К акции по написанию писем может присоединиться любой желающий.

Для этого необходимо принести письмо с тёплыми пожеланиями бойцам в любое учреждение молодёжной политики городского округа Домодедово, а активисты движения «Волонтёры Подмосковья» передадут их бойцам в зону СВО.

Площадь 30-летия Победы д. 2, «Молодёжный центр „Победа“. Телефон: 8 (49-67) 93-51-53.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

с. Ям, ул. Школьная д. 14, «Молодёжный центр технического творчества „Интеграл“. Телефон: 8 (49-67) 96-23-92. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

ул. Текстильщиков 1/1, «Центр военно — патриотического воспитания». Телефон: 8 (49-67) 94-80-10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.