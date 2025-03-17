До «принятия» еще далеко: политолог спрогнозировал, готов ли Зеленский к миру

Власти Украины еще не готовы принять то, что в случае завершения конфликта Крым и Донбасс останутся за Россией, в данный момент они находятся в стадии торга. Об этом сообщил политолог Сергей Брекотин.

Эксперт отметил, что Киев проходит все стадии принятия неизбежного.

«Раньше они отрицали и даже обсуждать не могли, что Крым, Донбасс останутся в составе России. Теперь они перешли к стадии „гнева“, и вот приближаются к стадии „торга“. Там до стадии „принятия“ еще далеко, ведь они три года переходили от „гнева“ к „торгу“», — отметил Брекотин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, поэтому в ближайшее время договоренностей по мирному соглашению ждать не приходится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сформировал делегацию для переговоров по урегулированию конфликта с РФ. Он также призвал союзников давить на РФ, в том числе санкциями, чтобы вынудить ее к перемирию. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что в случае 30-дневнного перемирия Украина не будет отменять военное положение, а также проводить президентские выборы.