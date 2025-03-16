Зеленский из-за серьезных проблем ВСУ истерично призвал союзников давить на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский из-за неудач ВСУ на фронте призвал союзников давить на РФ, вынудить ее к перемирию. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Он отметил, что ВС РФ запустили свыше 1 тыс. ударных дронов, порядка 1360 управляемых авиабомб и более 10 ракет по Украине.

«Нужны решительные меры, в частности, санкции, которые следует не только сохранять, но и постоянно усиливать», — написал украинский лидер.

Он призвал к таким действиям США и Европу.

Ранее Зеленский сформировал делегацию для переговоров, направленных на урегулирование конфликта с РФ. В нее вошли глава офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель МИД Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и замглавы офиса президента Павел Палиса.