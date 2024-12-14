Депутат ВР Дубинский: Россия и Украина могут заключить перемирие через 5 недель

Россия и Украина могут заключить перемирие через пять недель. Киеву нет смысла отмахиваться от предложений завершить конфликт, сообщает в своем Telegram-канале депутат Верховной рады соседней страны Александр Дубинский.

«Какой смысл отказаться от перемирия сейчас, чтобы заключить его через 5 недель?» — написал парламентарий.

Дубинский добавил, что не понимает, с какой целью украинский президент Владимир Зеленский отдал приказ нанести удар 6 ракетами ATACMS по Таганрогу. Ведь в ответ Украину атаковали 120 российских снарядов. Такие действия заставили парламентария усомниться в адекватности главы своего государства.

Ранее Дубинский заявлял, что Соединенные Штаты собираются избавиться от Зеленского.