Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что США потребуют от президента Украины Владимира Зеленского и его команды провести в стране выборы. Это необходимо, чтобы избавиться от ненужных вассалов, сообщает РИА Новости .

Сейчас Дубинский находится в украинском СИЗО. Парламентария обвиняют в госизмене.

«Как американцы будут избавляться от надоевших и проворовавшихся дураков. <…> Им будет предложено пойти на выборы. <…> Если согласятся, то сегодняшние европейские и американские друзья из СМИ утопят их», — сказал депутат.

ПО его словам, это произойдет в течение месяца.

Как предположил Дубинский, отказ от выборов не спасет Зеленского. Тогда смена власти в стране случится внезапно, пока президент и команда будут находиться в разъездах за рубежом.

Срок полномочий Зеленского как президента Украины истек 20 мая. Выборы главы государства должны были провести 31 марта, а инаугурацию — в мае. Но голосование в стране отменили, сославшись на введенное военное положение и всеобщую мобилизацию.