Депутат Шапкин: в Подмосковье для помощи бойцам СВО создано 75 мер поддержки

Московская область, как и другие российские регионы, активно работает над формированием мер поддержки, которые получают бойцы СВО и их семьи. На сегодняшний день в регионе существует 75 мер поддержки, в том числе более 30 из них – областного формата. Одна из них – выплата полумиллиона рублей в разовом формате вместо участка, об этом рассказал депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

«Новая мера поддержки — единовременная выплата в 500 тысяч рублей взамен участка. Она доступна участникам СВО, завершившим службу, жителям области, имеющим звания Героя РФ или ордена за заслуги в спецоперации, а также членам семей погибших бойцов. Участники СВО могут воспользоваться прокатом технических средств реабилитации, психологической помощью и бесплатным уходом на дому при необходимости», - рассказал Шапкин.

По словам депутата, в настоящее время в 12 больницах Московской области организовано порядка 900 койко-мест для лечения раненных военных, а в пяти больницах предоставляются услуги по зубопротезированию.

«Супругам и родителям бойцов доступны бесплатные социальные услуги на дому, реабилитация, психологическая и юридическая помощь, путевки в пансионаты и социальная газификация. Для детей участников СВО предусмотрены: внеочередное зачисление в детсады, освобождение от оплаты, бесплатные продленки и кружки, выплата 10 тысяч рублей на школьную форму, горячее питание в школах и колледжах, а также бесплатные путевки в лагерь «Литвиново»», - добавил депутат.

На региональном портале госуслуг размещен навигатор по мерам соцподдержки для участников СВО и их семей, а также обращения можно оставить на портале «Добродел».

Преимущества службы по контракту

Фото - © Поздравление военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ с годовщиной её образования Губернатором Подмосковья/Медиасток.рф

Военная служба по контракту, заключенному в Московской области, открывает доступ к комплексному пакету мер социальной поддержки. В этом смысле Подмосковье выделяется на фоне других регионов России размером единовременной выплаты контрактникам, которая на сегодняшний день составляет 2,6 миллиона рублей.

Финансовое благополучие служащих обеспечивается также стабильной ежемесячной зарплатой и дополнительными выплатами при участии в боевых действиях и наличии боевых и государственных наград. После завершения военной карьеры контрактники могут рассчитывать на повышенное пенсионное обеспечение. Социальная поддержка военнослужащих включает временное приостановление выплат по кредитам и защиту от взысканий по задолженностям, за исключением алиментных обязательств.

Военнослужащие по контракту получают целый комплекс социальных гарантий. За ними сохраняется место работы на протяжении всего срока службы, а при совмещении с учебой предоставляется возможность взять академический отпуск. Всесторонняя медицинская поддержка включает не только бесплатную помощь, но и полное обследование с последующей реабилитацией в военных медицинских учреждениях. Особое внимание уделяется жилищному вопросу - контрактники могут стать участниками специальной военной ипотечной программы для приобретения собственного жилья.

Контрактная служба представляет собой оптимальное сочетание надежного финансового положения и обширных социальных гарантий, которые продолжают действовать даже после окончания военной карьеры.

Центр отбора контрактников в Подмосковье

Фото - © Работа Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе/Медиасток.рф

Подписать контракт с Минобороны в Подмосковье может житель любого российского региона. Для этого достаточно приехать в Балашиху в единый центр отбора бойцов на службу, который расположен на Восточном шоссе во владении 2.

Единый центр отбора кандидатов на службу работает по принципу единого окна: будущим бойцам предоставляют консультацию по оформлению всех необходимых документов, подробно рассказывают про полагающиеся льготы, а также предоставляют жилье, питание и организовывают прохождение медкомиссии и курсов боевой подготовки.

Как подписать контракт в Балашихе

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.