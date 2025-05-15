Депутат Балашихи Щукин поучаствовал в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО

На территории Балашихи продолжается масштабная работа по оказанию помощи военнослужащим, задействованным в СВО. Одной из ключевых площадок стал центр объединения гражданских инициатив «Единые», действующий на базе общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». С просьбой о содействии в организации гуманитарной помощи в центр обратились активисты Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» под руководством Елены Жаровой. Цель — собрать и отправить на передовую и жителям освобожденных территорий посылки с самым необходимым. На просьбу откликнулся член фракции «Единая Россия» Сергей Щукин. Он лично присоединился к процессу сортировки и упаковки груза, подчеркнув важность совместных усилий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня как никогда важно действовать сообща. Каждая такая посылка — не просто набор вещей, это символ единства народа и армии. Наши бойцы должны чувствовать, что весь народ стоит за их спиной, поддерживает и верит в них. Кроме того, в этой партии отдельно собрали посылки для ребятишек. Надеемся, что их порадуют наборы для творчества и игрушки», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Сергей Щукин.

Весь гуманитарный груз проходит строгий контроль качества. Волонтеры и партийцы тщательно проверяют сроки годности продуктов, соответствие медикаментов стандартам и комплектацию наборов под запросы военных.

Центр объединения гражданских инициатив «Единые» олицетворяет сплоченность и преданность Родине среди жителей города. Благодаря совместным усилиям добровольцев и представителей партии гуманитарные грузы для военнослужащих СВО непрерывно доставляются в зону боевых действий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.