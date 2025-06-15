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Число погибших в результате атаки дрона ВСУ в Елабуге выросло до 2

Скончался еще один пострадавший при атаке украинского беспилотника в Елабугском районе Татарстана. Общее количество жертв достигло 2, сообщает РИА Новости .

В пресс-службе главы республики уточнили, что скончался пострадавший, который находился в тяжелом состоянии.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что обломки сбитого дрона рухнули на здание КПП автомобильного завода. Один рабочий умер на месте, еще 13 человек пострадали, из них 9 госпитализировали.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о теракте.