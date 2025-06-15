сегодня в 18:13

Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на Елабужский район Татарстана

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт) после атаки беспилотников на Елабужский район Татарстана, сообщает пресс-служба СКР.

В результате атаки дронов на Елабужский район один человек погиб, еще 13 мирных жителей пострадали. Обломки сбитого беспилотника рухнули на здание КПП автомобильного завода.

На месте ЧП сейчас работают следователи и криминалисты. Они установят все обстоятельства инцидента, тип БПЛА и размер причиненного ущерба.

Кроме того, действиям всех причастных к происшествию лиц будет дана правовая оценка.