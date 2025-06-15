Обломки БПЛА рухнули на КПП завода: озвучены подробности атаки ВСУ на Елабугу

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Минниханов: обломки сбитого дрона рухнули на территорию автозавода в Елабуге

В воскресенье была отбита очередная атака украинской стороны по территории Татарстана, уничтожен беспилотник самолетного типа, сообщил глава республики Рустам Минниханов в своем Telegram-канале .

Он рассказал, что обломки дрона рухнули на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе.

«В результате погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Один в тяжелом состоянии», — заявил Минниханов.

Медики оказали помощь всем пострадавшим, добавил глава республики, пожелав им скорейшего выздоровления.

Кроме того, на месте ЧП вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали.

Все предприятия и объекты жизнеобеспечения Татарстана работают штатно. Оперативные службы — в постоянной готовности.