Обломки БПЛА рухнули на КПП завода: озвучены подробности атаки ВСУ на Елабугу
Минниханов: обломки сбитого дрона рухнули на территорию автозавода в Елабуге
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
В воскресенье была отбита очередная атака украинской стороны по территории Татарстана, уничтожен беспилотник самолетного типа, сообщил глава республики Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что обломки дрона рухнули на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе.
«В результате погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Один в тяжелом состоянии», — заявил Минниханов.
Медики оказали помощь всем пострадавшим, добавил глава республики, пожелав им скорейшего выздоровления.
Кроме того, на месте ЧП вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали.
Все предприятия и объекты жизнеобеспечения Татарстана работают штатно. Оперативные службы — в постоянной готовности.