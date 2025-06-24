Четыре дрона сбили в небе над Республикой Татарстан
Во вторник Республику Татарстан пытались атаковать украинские дроны. Работала система ПВО. Были сбиты четыре беспилотника, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Татарстан подвергся атаке украинских БПЛА. Средства ПВО сбили четыре дрона.
В результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет. В пресс-службе главы региона отметили, что ситуация находится под контролем. На месте работают оперативные службы.
Украинские дроны начали атаковать Татарстан вечером 24 июня. В Казани раздавались взрывы. Жители сообщали о работе системы ПВО.
В Минобороны РФ заявили, что над Республикой Татарстан был сбит один БПЛА в период с 16:10 до 19:50. Однако после 21:00 атака продолжилась.
Жители Казани сообщили, что в городе раздалось около 10 взрывов. Работала тревожная сирена.