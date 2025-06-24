Раздалось около 10 взрывов: ПВО продолжает работать по дронам в Казани

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SHOT: в разных районах Казани раздалось около 10 взрывов из-за ликвидации БПЛА

В Казани продолжает работать система ПВО на фоне атаки украинских беспилотников. Жители заявляют о взрывах, сообщает SHOT .

В центре Казани сработала тревожная сирена. Горожане утверждают, что слышали около 10 взрывов в разных районах после 21:00.

Между тем жители Аракчина и северо-запада города заявили, что нашли у своих домов обломки сбитых украинских дронов.

В казанском аэропорту введены ограничения на полеты самолетов. Задерживаются десятки рейсов, два из них отменены. Аэропорт закрыт уже 3 часа.

Жители Казани заявили об атаке БПЛА и работе ПВО вечером 24 июня. Они опубликовали фото, как в небе появились следы черного дыма.

В Минобороны РФ сообщили, что над Республикой Татарстан был сбит один дрон в период с 16:10 до 19:50.