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Еще 22 украинских дрона сбили над регионами РФ вечером 24 июня

Средства ПВО уничтожили еще 22 украинских беспилотника, которые пытались атаковать пять российских регионов во вторник вечером, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

13 БПЛА были ликвидированы в небе над Воронежской областью. Еще четыре дрона сбили над территорией Белгородской области.

Также три беспилотника уничтожили над Саратовской областью. Еще по одному дрону сбили над территориями Самарской области и Республики Татарстан.

Дроны были перехвачены и ликвидированы в период с 16:10 до 19:50.

Ранее жители Казани сообщили о звуках взрывов в городе и работе ПВО. Они запечатлели, как после попытки атаки БПЛА в небе над городом появились следы черного дыма.