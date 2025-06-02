Российские средства ПВО за сутки сбили 316 украинских беспилотников, в том числе 205 вне зоны СВО. Военные также уничтожили две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и четыре американские управляемые авиабомбы JDAM, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Российские войска также поразили цехи по производству ударных БПЛА, места их запуска и хранения, склады боеприпасов. Кроме того, военные нанесли удар по местам временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 152 районах.

Ранее Минобороны сообщило о задержании лиц, причастных к атакам на российские аэродромы 1 июня. По версии ведомства, агенты Киева атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с использованием FPV-дронов.

Накануне, 1 июня, оборонное ведомство России также отчиталось об освобождении населенного пункта Алексеевка в Сумской области.