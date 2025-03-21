Боец ВС РФ спас сослуживцев в Курской области, ударив головой украинский БПЛА

Солдат с позывным Апостол из отряда «Т» Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Север» ВС РФ, защитил сослуживцев от украинского беспилотника в Курской области. Мужчина отбил БПЛА головой, сообщает РИА Новости .

Украинцы усилили интенсивность атак FPV-дронами. Рядом с селом Уланок в Курской области с помощью БПЛА они возили еду, боеприпасы и наблюдали за ротацией, отметил Апостол.

Российский боец вместе с тремя солдатами поехал к населенному пункту на квадроциклах. Когда Апостол с соратниками выехали на открытую местность, по ним пытались ударить 2 беспилотника противника.

Оба не долетели до российских солдат: первый взорвался в кустах, второй сдетонировал в поле.

Когда группа российских бойцов выехала в середину «открытки», там были лесопосадки. Справа вдоль них летел еще один украинский беспилотник. БПЛА противника спустился на низкую высоту — около 3 м.

Сначала по дрону начали стрелять. Когда до столкновения БПЛА с Апостолом оставалось около 2 м, боец сделал на квадроцикле маневр вправо-влево, и в этот момент беспилотник ударил по шлему, отлетел и взорвался в 3 м. Все военные из группы оказались целы и невредимы.