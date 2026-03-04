Боец Хан рассказал об уничтожении украинского пункта управления БПЛА

Расчет украинского центра управления дронами был ликвидирован вместе с техникой бойцами подразделения «Молния» из группировки «Южная». Командир роты с позывным Хан рассказал, как был обнаружен и уничтожен вражеский пункт управления беспилотниками, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

Командир роты с позывным Хан сообщил, что разведчики обнаружили местоположение вражеского пункта управления беспилотниками. После тщательной проверки и подтверждения присутствия противника было принято решение нанести удар по установленным координатам.

«Разведка нам доложила, что нашли пункт БПЛА. И разведали, удостоверились, что там именно противник работает, орудует пунктом БПЛА. Сейчас будем работать по координатам точки», — рассказал Хан.

Российские бойцы доблестно исполняют свой долг, методично достигая всех целей, поставленных на СВО. Присоединиться к ним можно, подписав контракт. Подробности можно узнать на контрактмо.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

