Bloomberg: Париж и Рим заблокировали выделение 5 млрд евро Киеву

Франция и Италия заблокировали предложение о выделении ЕС 5 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины в этом году, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Эти деньги должны были пойти на приобретение 2 млн артиллерийских снарядов.

При этом большинство из 27 стран — членов Евросоюза поддерживают (кроме Венгрии) предложение об этом финансовом решении.

Ранее в пресс-службе Кремля по итогам телефонных переговоров 18 марта сообщили, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом заявил о том, что для достижения мирного решения ситуации вокруг Украины необходимо полностью прекратить военную помощь Киеву.

Также сообщалось, что Франция согласовала очередной пакет военной помощи для Украины, согласно которому Киев получит деньги от доходов с замороженных российских активов. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если Париж действительно передаст Киеву средства от активов РФ, то он нарушит международные правовые нормы, а также подпортит себе репутацию — другие страны могут начать сомневаться в том, что хранить средства во Франции безопасно.