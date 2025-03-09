Франция с доходов от замороженных активов РФ направит Киеву 195 млн евро

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил изданию Tribune Dimanche о новом пакете военной помощи Украине. По его словам, французское правительство направит доходы от замороженных российских активов в размере 195 млн евро на поставки вооружения и амуниции украинской стороне, пишет РИА Новости .

«Франция выделит, благодаря процентам от замороженных российских активов, новый транш в 195 миллионов евро для помощи Украине на военном уровне», — сказал глава ведомства.

Франция намерена ускорить поставки устаревшей военной техники Украине, включая танки AMX-10RC и бронемашины VAB. Выделенные средства будут направлены на обеспечение украинской армии 155-мм боеприпасами и планирующими бомбами AASM для истребителей Mirage 2000.

Украинские военные уже отчитались о первом боевом применении французских Mirage 2000. Однако российская сторона в лице официального представителя МИД Марии Захаровой считает, что такие поставки только усугубляют ситуацию для западных стран и Киева, не принося существенных изменений в расстановку сил на линии фронта.

Крупномасштабная заморозка российских активов произошла после начала специальной военной операции. Большая часть валютных резервов России, около 200 миллиардов евро, оказалась заблокирована на счетах бельгийского финансового гиганта Euroclear. Страны «Большой семерки» совместно с Европейским союзом приняли решение об ограничении доступа к примерно половине российских международных резервов, общая сумма которых составила порядка 300 миллиардов евро.