Володин осудил Францию за решение отдать доходы от активов РФ Украине
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с резкой критикой французских властей. По его мнению, их намерение направить доходы от замороженных активов России в пользу Украины является грубым нарушением международных правовых норм, пишет РИА Новости.
Европейским клептократам, решившим присваивать чужую собственность, все равно придется ответить за противоправные действия, заявил глава нижней палаты парламента. Он также подчеркнул неизбежность возврата незаконно изъятых средств.
В своем выступлении Володин охарактеризовал происходящее как проявление истерии и потери рассудка из-за очевидного бессилия. По его словам, подобная преступная практика не останется без последствий для всех ее участников.
Володин напомнил, что с момента победы над нацизмом прошло 80 лет, однако французское руководство, страдающее исторической забывчивостью, не помнит огромных жертв, принесенных миром и особенно Россией.
Ранее Франция заявила, что согласовала новый пакет военной помощи для Киева. Париж планирует направить Украине доходы, полученные от замороженных российских активов.