Володин осудил Францию за решение отдать доходы от активов РФ Украине

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с резкой критикой французских властей. По его мнению, их намерение направить доходы от замороженных активов России в пользу Украины является грубым нарушением международных правовых норм, пишет РИА Новости .

Европейским клептократам, решившим присваивать чужую собственность, все равно придется ответить за противоправные действия, заявил глава нижней палаты парламента. Он также подчеркнул неизбежность возврата незаконно изъятых средств.

В своем выступлении Володин охарактеризовал происходящее как проявление истерии и потери рассудка из-за очевидного бессилия. По его словам, подобная преступная практика не останется без последствий для всех ее участников.

Володин напомнил, что с момента победы над нацизмом прошло 80 лет, однако французское руководство, страдающее исторической забывчивостью, не помнит огромных жертв, принесенных миром и особенно Россией.

Ранее Франция заявила, что согласовала новый пакет военной помощи для Киева. Париж планирует направить Украине доходы, полученные от замороженных российских активов.