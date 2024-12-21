Baza: жильцам разрушенной дроном квартиры в Казани чудом удалось спастись

Жители пострадавшей от взрыва квартиры в 37-этажном ЖК «Лазурные небеса» успели эвакуироваться после первого прилета украинского беспилотника. Второй дрон попал прямо в их жилье, сообщает Baza .

В разрушенной квартире проживает семья с двумя детьми в возрасте 6 и 14 лет. В момент атаки ВСУ дети гостили у бабушки, а в квартире находились 40-летняя Юлия, ее парень и кот.

Первый взрыв раздался в элитном жилом комплексе в субботу около 7:50. Сначала пара услышала хлопок, а через 25 минут в доме сработала пожарная сигнализация. В этот момент пара вместе с питомцем находилась в процессе эвакуации из здания.

Прилет второго беспилотника в их квартиру жильцы уже не увидели, так как поспешили уехать на безопасное расстояние. Если бы Юлия и ее бойфренд задержались в квартире, то могли погибнуть.

В субботу утром киевский режим совершил массированную атаку беспилотниками самолетного типа «Лютый» на Казань. В результате ЧП повреждения получили ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажный дом на улице Клары Цеткин. На месте ЧП работают оперативные службы.

По данным Минобороны РФ, ВСУ провели нападение на гражданскую инфраструктуру в Казани в три волны с разных направлений. Три БПЛА были уничтожены средствами ПВО, еще 3 дрона подавили средствами РЭБ.