сегодня в 10:21

Атаковавшие Москву и другие регионы РФ беспилотники несли натовские снаряды

Вражеские беспилотники, которые атаковали Москву и другие регионы России, запускались из Киевской и Черниговской областей Украины. К ним были прикреплены натовские снаряды, начиненные поражающими элементами, сообщает SHOT .

Сейчас обломки БПЛА и неразорвавшиеся боеприпасы исследуют специалисты. По предварительным данным, для атаки ВСУ использовали минометные снаряды.

По информации Минобороны, всего за ночь над территорией России уничтожили 48 украинских беспилотников. Больше всего — над Белгородской областью.

В результате атаки поврежден фасад многоэтажного дома на западе Москвы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, всего было уничтожено три беспилотника, летевших на мегаполис.