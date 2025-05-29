Фасад дома на западе столицы поврежден из-за атаки БПЛА

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На западе Москвы специалисты устраняют последствия попытки атаки беспилотника, из-за которого был поврежден фасад многоэтажного дома, сообщает РИА Новости .

Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что система ПВО сбила три БПЛА, летевших на столицу. Он также уточнил, что в доме на проспекте Вернадского, предварительно, никто не пострадал.

В пострадавшем доме поврежден фасад на нескольких этажах. Кроме того, из-за беспилотника выбило стекла в окнах.

Всего в РФ прошлой ночью сбили 48 украинских беспилотников. ПВО ликвидировала аппараты с 20 часов 28 мая.