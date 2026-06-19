Андрей Воробьев: 8-летняя девочка погибла при атаке БПЛА в Жуковском

Из-за последствий атаки украинских беспилотников в Жуковском Московской области, которая произошла 18 июня, при пожаре погибла восьмилетняя девочка. Об этом в своем канале в МАКС сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В момент атаки БПЛА ВСУ девочка была дома вместе с бабушкой. Та ранений не получила, отметил губернатор. Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибшей.

«Мы окажем семье всю необходимую помощь и поддержку. Сейчас наша задача — помочь всем, кого затронула эта атака, и как можно быстрее устранить ее последствия. В Подмосковье повреждены 18 многоквартирных домов: 13 — в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе», — отметил губернатор.

Сотрудники управления технического надзора капитального ремонта уже начали работать на всех объектах. Они занимаются оценкой объема восстановительных работ.

Затем вместе с фондом капитального ремонта собираются определить подрядчиков и начать восстановление. В местах, где повреждения были нанесены небольшие, работы проведут силами муниципалитетов и управляющих компаний.

Пострадавшим выдадут компенсационные выплаты. Об этом собираются информировать дополнительно.

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