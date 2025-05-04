Алаудинов раскрыл, кто не щадил женщин и детей в Курской области

Алаудинов: наиболее жестокими к курским жителям оказались иностранцы-наемники

Наибольший уровень жестокости по отношению к жителям Курской области во время атаки ВСУ проявляли зарубежные наемники. Они не щадили ни взрослых, ни детей, рассказал РИА Новости командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Иностранцы на территории Курской области проявляли особую жестокость. Они уничтожали мирных людей без разбора. Под руку попадали все: бабушки, дедушки, женщины, дети.

«Они пытались убить максимальное количество русских», — сказал Алаудинов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецназ «Ахмат» предотвратил попытку ВСУ снова проникнуть в Курскую область. Солдаты противника были уничтожены в лесном массиве.