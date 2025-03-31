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66 украинских БПЛА сбили за ночь в небе над Россией

Российская система ПВО за ночь уничтожила 66 беспилотников противника. Киевский режим снова попытался атаковать регионы страны, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего дронов было сбито в небе над Брянской областью — 41. Над Калужской областью уничтожили 24 БПЛА, а над Курской — 1 беспилотник.

Накануне ВСУ нанесли 66 ударов за сутки только по Белгородской области. Силы ПВО активно защищают регион.

Ранее американский бронеавтомобиль Oshkosh ВСУ стоимостью 500 тыс. долларов был п одбит двумя российскими FPV-дронами за 40 тыс. рублей. После работ по восстановлению трофейный бронеавтомобиль будет доставлен в один из музеев.