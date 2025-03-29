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Гладков: украинские войска 66 раз ударили по Белгородской области за сутки

Украинские солдаты 66 раз нанесли удары по Белгородской области за сутки. Для этого противник использовал артиллерию и беспилотники, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Над Белгородским районом средства ПВО вывели из строя БПЛА ВСУ самолетного типа. В Борисовском районе Грузское, Климовое и Зозули противник обстрелял четырьмя боеприпасами и двумя беспилотниками.

В Валуйском муниципальном округе по Боркам, Дальнему, Кукуевке, Двулучному и хутору Рябики нанесены удары 10 БПЛА ВСУ. Из них пятеро уничтожены.

В Грайворонском муниципальном округе по Безымено, Горьковскому, Порозу, Головчино и Сподарюшено противники запустили 28 боеприпасов. Еще их атаковали три беспилотника.

В Краснояружском районе Илек-Пеньковку и Красную Яругу солдаты ВСУ обстреляли шестью беспилотниками. Четверо из них были уничтожены.

В Ракитянском районе по Святославке противник запустил один боеприпас. Также с БПЛА было сброшено одно взрывное устройство.

В Шебекинском муниципальном округе Шебекино, Зиборовка, Белянка, Ржевка и Новая Таволжанка были атакованы 10-ю беспилотниками ВСУ. Девятеро из них уничтожили средства противника.

В Яковлевском муниципальном округе по Строителю противник нанес удар беспилотником.