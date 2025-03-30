ВС РФ беспилотниками сожгли американский броневик стоимостью 500 тыс долларов

Командир ремонтной роты 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса с позывным Механик рассказал, что американский бронеавтомобиль Oshkosh ВСУ стоимостью 500 тыс. долларов был подбит двумя российскими FPV-дронами за 40 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

«Данный автомобиль стоит около полумиллиона долларов и был уничтожен нашим расчетом БПЛА — двумя FPV-дронами стоимостью 35−40 тыс. рублей, так наши дронщики наносят урон натовской технике», — рассказал военнослужащий.

Как отметил мастер ремонтной роты с позывным Малой, Oshkosh имеет усиленную ходовую часть и хорошую броню, однако весомым недостатком является большое количество электроники. При неисправности любого датчика автомобиль не сдвинется с места.

Механик добавил, что после работ по восстановлению трофейный американский бронеавтомобиль будет доставлен в один из музеев.

Ранее стало известно, что российские военные начали вывозить трофейную технику ВСУ с освобожденных территорий Курской области. Захваченную технику изучат российские военные специалисты.