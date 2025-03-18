Российские военные начали вывозить трофейную технику ВСУ из Курской области

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Как пишет издание, на тягачах удалось вывезти две боевые машины пехоты западного производства БМП M2A2 Bradley ODS-SA с кустарной защитой от беспилотников и блоками динамической защиты BRAT.

Захваченную технику планируется отправить вглубь России, где ее изучат российские военные специалисты.

Ранее сообщалось, что ВСУ во время поспешного отступления из Курской области бросили лучшие образцы тяжелого вооружения НАТО, включая американские танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.