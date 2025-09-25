сегодня в 19:30

40 добровольцев приступили к обучению на операторов БПЛА в ЦСП «Витязь» в Балашихе

40 добровольцев подписали контракт с Министерством обороны, чтобы пополнить ряды операторов беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения СВО. Они проходят курсы, запущенные по просьбе бойцов с фронта, на базе центра специальной подготовки «Витязь» в Балашихе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время обучения кандидаты совершают полеты на симуляторах, производят сборку и ремонт квадрокоптеров, работают «в поле», учатся радиообмену и маскировке.

Курс операторов БПЛА проводится в группах по 10-15 человек. Обучение длится месяц под присмотром опытных инструкторов, после чего добровольцы получают свидетельство гособразца и военно-учетную специальность.

С первого дня обучения кандидат заключает контракт с Министерством обороны и начинает получать выплаты.

В Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе (Восточное шоссе, вл. 2) каждый желающий может пройти медицинское освидетельствование, оформить документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет, оформить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение. Такая системная поддержка и понимание важности каждого солдата играют важную роль в победе.

Помимо этого, бойцы, заключившие контракт на военную службу, могут рассчитывать на меры социальной поддержки. Узнать подробнее можно здесь.

Получить дополнительную информацию о работе Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф, а также по телефонам: +7 (498) 732-80-47; +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram); +7 905 775-40-30; +7 (905) 775-40-90.