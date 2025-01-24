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2 БПЛА уничтожили в Ленинградской области в районе поселка Оредеж

В районе населенного пункта Оредеж в Ленинградской области уничтожили два украинских беспилотника. Жертв и разрушений нет, написал губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале .

Беспилотники сбили рядом с Новгородской областью. На месте падения обломков вражеских дронов уже работают оперативные службы.

В течение прошедшей ночи российская система ПВО перехватила и уничтожила 121 украинский беспилотник в небе над страной. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 37.

После падения обломков сбитых беспилотников начался пожар на территории Ново-Рязанской ТЭЦ и нефтезавода АО «РНПК». Дроны, летевшие на Москву, сбиты в городском округе Коломна и Раменском городском округе. Обошлось без пострадавших.