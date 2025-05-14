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12 украинских беспилотников ликвидировали в РФ за ночь

За минувшую ночь в небе над Россией было уничтожено 12 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их сбили дежурными средствами ПВО.

Девять БПЛА перехватили над акваторией Черного моря, еще три — над Белгородской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что этой ночью ВСУ совершили серию атак с использованием FPV-дронов по региону, в результате этого пострадали двое мирных жителей.