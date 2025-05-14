Два мирных жителя ранены в Белгородской области в ночь на среду

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В ночь на среду вооруженные формирования Украины совершили серию атак с использованием FPV-дронов на территорию Белгородской области, в результате чего пострадали двое гражданских, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Богун-Городок беспилотник поразил грузовой автомобиль — мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и баротравму. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в областную клиническую больницу.

В селе Вознесеновка дрон атаковал автомобиль «ГАЗель» — водитель получил баротравму и осколочные ранения конечностей. Медики доставили раненого в городскую больницу № 2 Белгорода

Оба транспортных средства получили значительные повреждения.