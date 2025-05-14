Два мирных жителя ранены в Белгородской области в ночь на среду
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
В ночь на среду вооруженные формирования Украины совершили серию атак с использованием FPV-дронов на территорию Белгородской области, в результате чего пострадали двое гражданских, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В селе Богун-Городок беспилотник поразил грузовой автомобиль — мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и баротравму. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в областную клиническую больницу.
В селе Вознесеновка дрон атаковал автомобиль «ГАЗель» — водитель получил баротравму и осколочные ранения конечностей. Медики доставили раненого в городскую больницу № 2 Белгорода
Оба транспортных средства получили значительные повреждения.