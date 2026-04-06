Звезда «Беверли Хиллз» Тори Спеллинг и 7 детей попали в аварию в Калифорнии

Актриса Тори Спеллинг попала в ДТП вместе с семью детьми. Это произошло в городе Темекула в Калифорнии. Все пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, сообщает «Царьград» .

Авария произошла в конце прошлой недели. За рулем автомобиля находилась 52-летняя звезда сериала «Беверли Хиллз, 90210» Тори Спеллинг. Вместе с ней в машине были семеро детей, четверо из которых — ее собственные.

По предварительным данным, другой водитель проехал на красный сигнал светофора на одном из перекрестков Темекулы и врезался в автомобиль актрисы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В результате столкновения Спеллинг и дети получили ушибы и порезы. У одного из пострадавших диагностировали сотрясение мозга. Всех доставили в медицинское учреждение, угрозы для жизни нет.

