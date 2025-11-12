Зоотранса* выдворят из Черногории в РФ за насилие над собаками

Айтишника из Рязани Артема В. депортируют из Черногории в РФ из-за насилия над животными. Он считает себя трансгендером* и зоосексуалом* по имени Фосса, сообщает Baza .

Артем В. уехал в Черногорию из РФ несколько лет назад. Там он создал Telegram-каналы (позже были удалены), в которых часто публиковал контент порнографического характера с участием собак.

Зоозащитники Черногории из общества «Kuca zivotinja» и активист Никола И. были шокированы записями. Они пожаловались на Артема В. в правоохранительные органы.

Местные силовики увидели, что россиянин занимается насилием над собаками. Прокуратура в Подгорице выдала ордер на арест Артема В. Его депортируют в РФ.

Из Рязани россиянин уехал из-за угрозы уголовного дела. Черногорские зоозащитники просили правоохранителей посмотреть записи айтишника.

Зоофил* рассказал, что первое сексуальное влечение к питомцам почувствовал в 12 лет. После этого он начал считать себя не человеком, а животным.

В 18 лет рассказал об увлечениях в Сети. Затем завел белого алабая, которого называл «невестой».

*Международная организация ЛГБТ признана в России экстремистской, террористической и запрещена.

