Журналист Карлсон предсказал попытку убийства Трампа за год до стрельбы

Журналист Такер Карлсон в прошлом году предсказал попытку убийства Дональда Трампа, когда рассуждал о курсе движения политиков в США, сообщает «Царьград» .

Это произошло 1 сентября 2023 года на канале NBC News. Тогда Карлсон высказал, как думали многие, безосновательную теорию заговора.

Беседующие разговаривали о попытках властей страны дискредитировать Трампа, начиная с протестов и заканчивая обвинениями в уголовных преступлениях. При всех этих попытках политик только наращивает популярность среди избирателей.

Тогда Карлсон сказал, что следующим шагом может быть покушение на убийство соперника, если политики готовы далеко зайти.

Об этом предсказании напомнил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Такер был прав», — сказал он после стрельбы на митинге.

13 июля на митинге в Пенсильвании в Трампа стреляли. Его ранили в ухо. Во время инцидента один человек погиб, несколько пострадали. В ходе розыска стрелка ликвидирован 20-летний Томас Мэтью Крук.