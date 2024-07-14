«Я ненавижу Трампа»: опубликовано видео со стрелявшим по политику

Появилось видео со стрелявшим по Трампу на митинге

Telegram-канал Mash опубликовал видеоролик с 20-летним Томасом Мэтью Круком, который, как предполагается, стрелял в политика Дональда Трампа на митинге.

Как пишут СМИ, данный короткий видеоролик появился в его аккаунте 13 июля, но почти сразу исчез.

«Я ненавижу республиканцев, я ненавижу Трампа», — сказал Крук.

Во время выступления политика Крук был на крыше здания, расположенного в 130 м от Трампа. По мнению силовиков, оттуда злоумышленник начал стрельбу. Он сделал по меньшей мере 10 выстрелов.

13 июля на Трампа было совершено покушение. В политика стреляли во время выступления на митинге. Его ранили в ухо. Также один человек погиб, есть пострадавшие. Стрелявшего ликвидировали.