Жизни двоих пострадавших во время стрельбы в Анапе ничего не угрожает Происшествия сегодня в 20:38

Библиотекарь и студент были ранены во время нападения подростка на техникум в Анапе. Сейчас их жизни ничего не угрожает, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города-курорта Светлану Маслову.

За состоянием пострадавших следят медики. Несовершеннолетний подросток устроил стрельбу в техникуме Анапы 11 февраля. В результате погиб один охранник, который первым среагировал на атаку и вызвал правоохранителей. Он принял на себя удар. Семье погибшего оказывается вся необходимая помощь. После стрельбы в техникуме возбуждено уголовное дело. Устанавливаются мотивы нападавшего 17-летнего подростка. Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала вручить премию имени Тиграна Кеосаяна семье убитого охранника.