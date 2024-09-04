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Жительница Кузбасса продала 15-летнему подростку бутылку пива и попала под суд

Жительница Новокузнецка продала 15-летнему подростку бутылку пива, несмотря на запрет. На нее возбудили уголовное дело по статье 151.1 УК РФ, сообщает «Сiбдепо» .

По данным прокуратуры Кемеровской области, 25-летнюю продавщицу уже привлекали к ответственности за нарушение правил продажи спиртного. Однако через несколько месяцев ее уличили в новом деянии.

Теперь нарушительница может получить год исправительных работ.

В ходе допроса девушка признала свою вину. Ее судьбу в ближайшее время решит Центральный районный суд Новокузнецка.