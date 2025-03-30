Жительница Екатеринбурга пошла в лес гулять с собакой и нашла мертвеца

Жительница Екатеринбурга обнаружила труп мужчина во время прогулки с собакой в лесу. В настоящее время причина смерти неизвестна, сообщает Е1.ru .

Тело было обнаружено вблизи Академического кольца. В данный момент устанавливается личность и точная причина смерти мужчины. ГСУ СК России по Свердловской области проведут экспертизу.

Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, на вид умершему около 35–37 лет. Также у него русые волосы, рост примерно 175 сантиметров, телосложение среднее. Одет мужчина был в черно-серую куртку с капюшоном, синие джинсы и коричневые ботинки.

Ранее в Петербурге пенсионер в продуктовой тележке вывозил из дома расчлененное женское тело. Возбуждено уголовное дело.