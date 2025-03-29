В Петербурге пенсионер в продуктовой тележке вывозил из дома расчлененное тело

В Санкт-Петербурге участковый уполномоченный полиции заметил 78-летнего мужчину, который с помощью продуктовой тележки что-то подозрительное вывозил из дома. При осмотре оказалось, что в пакетах находилось расчлененное женское тело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Санкт-Петербургу .

Следователи из Центрального района ГСУ СК РФ по Петербургу уже возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Расчлененное женское тело нашли на лестничной площадке дома по Загородному проспекту.

«В квартире, расположенной в этой же парадной, где проживал задержанный, также обнаружены человеческие останки», — говорится в сообщении следователей.

На кадрах оперативной съемки видно, что в квартире, где также нашли останки убитого человека, не соблюдался порядок. Вся квартира завалена мусором.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 78-летний пенсионер, который с помощью продуктовой тележки пытался вывезти из дома останки, задержан.