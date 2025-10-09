Жителя Надыма посадили в колонию за «острые аргументы» в конфликте

Житель Надыма пырнул собутыльника в живот и сел в колонию на 6 лет в ЯНАО

В Надыме в Ямало-Ненецком автономном округе отправили в колонию мужчину, который пырнул ножом в живот собутыльника во время конфликта. Они распивали алкогольные напитки, сообщает « Север-Пресс » со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по ЯНАО.

Мужчину осудили на шесть лет. Он отправится в колонию строгого режима. Также у агрессора будет ограничение свободы на полтора года.

Поножовщина произошла 31 мая 2025 года. Мужчины распивали алкоголь, и между ними произошел конфликт. Осужденный взял нож и пырнул им приятеля в живот.

Пострадавший выжил. Однако из-за ранения понес огромный ущерб.

Ранее во второй половине дня 6 октября рядом с МЦД Волоколамская в Москве нашли труп молодого человека. На нем были следы смертельного ножевого ранения. Судя по камерам видеонаблюдения, неизвестный убил мужчину, ударив его ножом в шею.

